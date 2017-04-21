قال حارس مرمى مانشستر يونايتد، سيرجيو روميرو، إنه لم يفقد الأمل في التفوق على زميله ديفيد دي خيا ليصبح الحارس الأول للفريق وذلك قبل مواجهة أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي لكرة القدم في وقت لاحق، الخميس.

وشارك روميرو، الذي انضم ليونايتد في 2015 في صفقة انتقال حرمن سامبدوريا، في 13 مباراة هذا الموسم مع المدرب جوزيه مورينيو، بينها 8 في الدوري الأوروبي.

وقال روميرو (30 عاما) للصحفيين: دائما تتمنى أن تصبح رقم واحد وهذا شيء تعمل من أجله كل أسبوع. الانضمام للفريق فرصة رائعة وتحد كبير.

وتابع: أحاول بذل أقصى جهد في كل تدريب لأظهر للمدرب أنني جاهز. في حال استدعائي سأكون في أفضل صورة.

وقال مورينيو إن روميرو سيشارك أمام أندرلخت في أولد ترافورد في ظل سعي الفريق للتأهل إلى قبل نهائي البطولة بعد التعادل 1-1 في بلجيكا الأسبوع الماضي.

وفي سؤاله عما إذا بات روميرو الخيار الأول في باقي مباريات البطولة الأوروبية قال مورينيو: لا هو ليس الحارس الأساسي في باقي مباريات الدوري الأوروبي. هو حارس مرمى الفريق أمام أندرلخت.

وتابع: الأولوية لديفيد لخوض مباريات الدوري لكني لا أحب الفصل الكامل. لا يمكنني القول إن المباراة سيخوضها حارس ما.

وأضاف: الواقع يقول إن سيرجيو مستواه ثابت وحارس صاحب خبرة ويؤدي مباريات بشكل رائع للغاية. ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي وله مباراة مؤجلة ويحتاج لإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار أو الفوز بلقب الدوري الأوروبي ليتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.