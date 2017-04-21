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رقم الخبر: 191693 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز5 ميداليات ذهبية و3 فضية في اليومين الاول والثاني
في مسابقات التايكواندو لليافعين بكازاخستان..

ايران تحرز5 ميداليات ذهبية و3 فضية في اليومين الاول والثاني

احرز الفريق الايراني 5 ميداليات ذهبية و3 فضية في اليومين الاول والثاني من الدورة التاسعة في مسابقات بطولة آسيا للتايكوندو (اليافعين).

وبدأت الدورة التاسعة من مسابقات بطولة آسيا لتايكوندو اليافعين الاربعاء في كازاخستان بمشاركة 246 لاعب تايكوندو من 22 دولة آسيوية وستستمر حتى ثلاثة ايام اخرى.

وتمكن يوم الاربعاء كل من مبينا نجاد وزهرا شجاعي راد من الحصول على ميداليتين ذهبيتين، واحرز كل من مهلا مؤمن زادة وحميد رضا صدري وصافة هذه المسابقات.

وتمكن يوم الخميس احمد رضا مختاري ومحمد حسين يزداني وزهرا علي زادة من الحصول على ثلاث ميداليات ذهبية، كما حصل حامد اصغري على ميدالية فضية.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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