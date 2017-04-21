  • الجمعة ٢٤ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , أبريل 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191692 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:29 الاقسام: رياضة  
منتخب إيران يتغلب على بنما في كرة القدم الشاطئية

منتخب إيران يتغلب على بنما في كرة القدم الشاطئية

تغلب المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية على نظيره البنمي في مباراة ودية أقيمت خلال رحلة توجه المنتخب الإيراني لحضور منافسات كأس العالم لكرة الشاطئية التي ستقام في الباهاما.

 أن المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية وصل إلى بنما بعد رحلة دامت لـ17 ساعة، قادماً من مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستتم إقامتها في جزر الباهاما بالمحيط الأطلسي خلال العام 2017 الجاري.

وشهدت المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين الإيراني والبنمي قيام اللاعبين محمد علي مختاري، ومحمد أحمد زاده، ومسلم مسيكر، وأمير حسين أكبري، وسيد علي ناظم، بهز شباك المنتخب البنمي بـ6 أهداف لتنتهي المباراة بفوز ثمين للمنتخب الإيراني.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3738 sec