تغلب المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية على نظيره البنمي في مباراة ودية أقيمت خلال رحلة توجه المنتخب الإيراني لحضور منافسات كأس العالم لكرة الشاطئية التي ستقام في الباهاما.

أن المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية وصل إلى بنما بعد رحلة دامت لـ17 ساعة، قادماً من مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستتم إقامتها في جزر الباهاما بالمحيط الأطلسي خلال العام 2017 الجاري.

وشهدت المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين الإيراني والبنمي قيام اللاعبين محمد علي مختاري، ومحمد أحمد زاده، ومسلم مسيكر، وأمير حسين أكبري، وسيد علي ناظم، بهز شباك المنتخب البنمي بـ6 أهداف لتنتهي المباراة بفوز ثمين للمنتخب الإيراني.