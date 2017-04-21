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رقم الخبر: 191691 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:26 الاقسام: ثقافة وفن  
صالة «فرشتة» تستضيف معرض «إيران في السبعينيات» من عدسة مصور كندي

صالة «فرشتة» تستضيف معرض «إيران في السبعينيات» من عدسة مصور كندي

من المقرر أن تستضيف صالة «فرشتة» معرض صور بموضوع «إيران في السبعينيات» للمصور الكندي «کن راسك».

والمعروف أن «کن راسك» مصور كندي معروف، كان يعيش برفقة أسرته في إيران قبيل انتصار الثورة الإسلامية المباركة، وقد نشر في تلك السنوات صورا لمدن إيران المختلفة من عدسة كاميرته.

وتشمل الصور على أكثر ألف إطار للمناظر الثقافية والصروح التاريخية لإيران التي صورها بعدسة كاميراته في العقد الميلادي السابع، وافتتح المعرض أبوابه لإستقبال زواره اعتبارا من الحادي والعشرين من ابريل/نيسان في صالة فرشتة في العاصمة الإيرانية طهران.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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