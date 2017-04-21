ودع المهاجم السابق لفريق إستقلال الإيراني اللاعب «آرش برهاني» عالم كرة القدم بعد 9 سنوات قضاها في اللعب ضمن صفوف الفريق الأزرق.

برهاني الذي ظل يعلب كمهاجم لمدة 9 سنين ضمن فريق إستقلال الإيراني، والذي لم يكن في هذا الموسم ضمن قائمة المدرب «علي رضا منصوريان» قرر توديع عالم كرة القدم.

وكان المهاجم السابق للفريق الأزرق قد إلتحق خلال الموسم الحالي بفريق «بيكان طهران» إلا أنه لم يكمل الموسم وقرر الإبتعاد عن اللعب في صفوف بيكان بداعي الإصابة.

يشار إلى أن برهاني كان قد إلتحق بفريق إستقلال الإيراني في العام 2007م خلال عهد المدرب الراحل ناصر حجازي، حيث تمكن من التربع على عرش هدافي الفريق الأزرق بعد مرور عامين على إلتحاقه بالفريق.