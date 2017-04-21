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رقم الخبر: 191689 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:07 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تدين العملية الارهابية في باريس

الخارجية الايرانية تدين العملية الارهابية في باريس

ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي العملية الارهابية التي وقعت مساء الخميس في باريس معربا عن تعاطفه مع الشعب الفرنسي.

وقال قاسمي في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي (تلغرام): للأسف فإن التساهل وفي بعض الأحيان ابداء الدعم للارهابيين القتلة الذي يدل على اعتماد العالم الغربي، معايير مزدوجة في التعامل مع الارهاب، يتسبب في آن يقوم الارهابيون بوقاحة اكثر، بتنفيذ عمليات ارهابية اخرى في قلب اوروبا.

واضاف: نكرر مرة اخرى ان الارهاب يشكل اول خطر على السلام والاستقرار والامن العالمي بحيث لا يمكن اجتثاثه الا من خلال التوصل الى فهم مشترك وارادة راسخة وصادقة بين اعضاء المجتمع الدولي.

يذكر انه قبل ثلاثة أيام من الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، شهدت جادة الشانزيليزيه في باريس مساء الخميس إطلاق نار تسبب بمقتل شرطي واصابة اثنين آخرين بجروح، وتبناه تنظيم داعش.

وردت الشرطة على اطلاق النار الذي استهدفها وقتلت المهاجم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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