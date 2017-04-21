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رقم الخبر: 191688 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:08 الاقسام: اجتماعيات  
ممارسة الرياضة تجنب المسنين الإصابات المرتبطة بحوادث السقوط

ممارسة الرياضة تجنب المسنين الإصابات المرتبطة بحوادث السقوط

حذرت دراسة طبية من أن كبار السن هم أكثر عرضة لخطر الإصابات المرتبطة بالسقوط بسبب كثافة العظام والكتلة العضلية التي تتضاءل مع مرور الوقت، مؤكدة أهمية ممارستهم للرياضة بصورة منتظمة لتجنيبهم الإصابات الناجمة عن حوادث السقوط.

وقال الدكتور كريستوفر سيامانا، أستاذ الأمراض الباطنة في مركز ولاية بنسيل هيرشي الطبي، إن أكثر من 800 أمريكي يتعرضون لكسور في الفخذ يوميا، بسبب حوادث السقوط.

وغالبا ما تتطلب الإصابات الناجمة عن السقوط التدخل الجراحي أو العلاج الطبيعي و الدوائي، وفي كثير من الأحيان يفقد كبار السن قدرتهم على المشي.

ويعتقد الباحثون أن العديد من كبار السن يمكنهم تجنب هذه المشاكل بتجنب السقوط وتقوية العظام عبر تناول الأدوية، أو أن تجعل نفسك أقل عرضة للسقوط عن طريق ممارسة الرياضة، أو بتبني الخيارين، مشيرين إلى أن رياضة المشي والأنشطة الهوائية الأخرى يمكن أن تعزز صحة القلب، كما يمكن أن تساعد برامج تدريب القوة أيضا كبار السن على اكتساب كتلة العضلات و تحسين توازنهم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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