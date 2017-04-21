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رقم الخبر: 191687 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:08 الاقسام: اجتماعيات  
دراسة: استخدموا الدراجات الهوائية لتنعموا بالصحة

دراسة: استخدموا الدراجات الهوائية لتنعموا بالصحة

في دراسة نشرت نتائجها في دورية (بي.ام.جيه) الطبية البريطانية وجد الباحثون أن استخدام الدراجات في الذهاب إلى العمل مرتبط بالفوائد الصحية الأكثر أهمية ومنها انخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب بنسبة 45 و 46 بالمئة على الترتيب.

وأظهرت الدراسة أن السير إلى العمل يرتبط بتراجع نسبته 27 بالمئة في خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك انخفاض الوفاة بسببها بنسبة 36 بالمئة لكن لم يظهر له تأثير على احتمال الإصابة بالسرطان أو الوفاة المبكرة بشكل عام.

وأجريت الدراسة على 26437 شخصا يبلغون 53 عاما في المتوسط وشكلت بياناتهم جزءا من قاعدة بيانات حيوية لنصف مليون بالغ في بريطانيا.

ولأن الدراسة متعلقة بالرصد فقد قال العلماء إنه لا يمكن استخلاص نتائج مؤكدة حول الأسباب والنتائج. وأضافوا أن نتائجها قد تتأثر ببعض العوامل غير المتوقعة مثل الحالة المزاجية والمسافة التي قطعها راكب الدراجة وأبلغ عنها بنفسه دون أن يتم قياسها بطريقة موضوعية.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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