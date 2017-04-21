في حالة نادرة الحدوث تمكن طفل حديث الولادة من مساعدة والدته على الاستيقاظ من غيبوبتها التي استمرت لمدة 3 أشهر، بعد أن كانت بحكم الميتة.

وفي التفاصيل، فإن المرأة الأرجنتينية وتدعى «إيميليا بانا»، تعرضت لحادث سير شمال شرق الأرجنتين وهي حامل في الشهر الخامس، وبسبب الحادث تعرضت لكسر في الجمجمة، تسبب لها بجلطة دموية في دماغها، ونُقلت إلى المستشفى وهي في غيبوبة.

وعشية عيد الميلاد الماضي أنجبت «إيميليا» طفلها ويدعى «سانتينو»، وتكفلت عمته حينها بالاعتناء به، واعتادت على زيارتها بشكل يومي في المستشفى، لتمنحها فرصة لقضاء الوقت مع طفلها، على الرغم من أنها كانت لا تزال غائبة عن العالم.

وبعد حوالي 3 أشهر من الحادثة، استيقظت «إيميليا» من غيبوبتها، بفضل طفلها الرضيع الذي كانت عمته تأخذه لزيارتها كل يوم في المستشفى، وباتت قادرة على النطق ببعض الكلمات والإجابة بنعم أو لا على الأسئلة الموجهة إليها حسب الـ (وكالات).

وقال شقيق «إيميليا»، إن ما حدث كان أشبه بالمعجزة، حيث تحدثت شقيقته للمرة الأولى منذ الحادثة، وتظهر«إيميليا» في اللقطات وهي تحاول أن تضم طفلها إلى صدرها.

ويقول الأطباء، إن هذه الحالة غير عادية، غير أن هذا التطور المفاجئ منحهم الأمل في شفاء «إيميليا» بشكل كامل.