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رقم الخبر: 191683 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 13:59 الاقسام: منوعات  
مرض عجيب!

مرض عجيب!

تحدث بعض الأعراض الغريبة التي لا يعلم الإنسان السبب في حدوثها، مع العلم أن تلك الأعراض تكون فجائية ونادرة الحدوث، إلا أن الإنسان يمكن أن يعتبرها أعراض عادية، ولكنها يمكن أن تعرض الإنسان للخطر الشديد، مثل قصة ذلك الرجل الذي يبلغ من العمر 42 عاماً.

ظهر على أقدام ذلك الرجل، علامات لم يعتاد على ظهورها، ظن ذلك الرجل أنها علامات لظهور دوالي في الساقين، وأن تلك العلامات هي وضع طبيعي له، مثل الوقوف المتكرر، ولساعات طويلة، ولكنه شك في الأمر وشعر بالقلق حيال ذلك الموضوع، وأراد أن يذهب إلى الطبيب لمعرفة السبب في ظهورها، وكيفية القضاء عليها.

وفي بداية توقيع الكشف عليه من قبل الطبيب ظن أن الأمر لا يستحق، وقال له أنه يمكن أن تكون مثلما يعتقد أنها دوالي عادية، وظن أنها فشل كانت نتيجة لفشل لعدة صمامات صغيرة موجودة في الاتجاه للدم، وتمنع من تدفق الدم له، وبالتالي ترجع إلى القدم، عندما يكون قدم الرجل موجها إلى الأرض، وبالفعل شعر الرجل بالارتياح من ذلك التفسير وقام الطبيب بكتابة بعض من المراهم والكريمات التي تعمل في القضاء على تلك الدوالي، ولكن الذي جعل الرجل يشعر بالقلق مرة أخرى أن تلك العلامات بدأت في التحرك من مكانها، والذي جعله يذهب إلى الطبيب مسرعا، ليعرف أنه مريض بمرض يحمل اسم هجرة اليرقات الجلدية، ويرجع هذا الاسم لوجود دودة في القدم، والسبب في إصابة الإنسان بها، هي السير على الشواطئ بدون ارتداء الأحذية، ويتطلب تناول بعض من العقاقير الطبية لقتل تلك الدودة والتي تكون السبب في شعور الإنسان بالألم، بجانب تناول بعض من المسكنات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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