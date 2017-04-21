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رقم الخبر: 191682 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 13:57 الاقسام: منوعات  
طباعة الشوكولاتة في طابعات ثلاثية الأبعاد

طباعة الشوكولاتة في طابعات ثلاثية الأبعاد

تصنع 4 طابعات ثلاثية الأبعاد مختصة في شركة (Miam Factory)، أشكالاً من الشوكولاتة طبقة تلو الأخرى، حيث تبلغ سماكة الطبقة الواحدة 0.2 مم فقط، وتستغرق عملية الطباعة من 10 دقائق إلى 3 ساعات، وذلك بحسب الحجم. ويمكن أكل الشوكولاتة فوراً بعد طبعها، وفق وكالة (رويترز).

ويشار إلى أن كبار عملاء الشركة البلجيكية والتي تعمل تحت رعاية مختبر (Smart Gastronomy) في جامعة لييج، هم الفنادق والشركات، ولكن يوجد أيضاً عملاء في القطاع الخاص.

هذا ويمكن للشركة طباعة شعارات الشركات على ألواح الشوكولاتة، أو بعض الرسائل والأحرف والأرقام، أو أشكال معينة يقوم بطلبها العميل.

وأكثر طلبات العملاء لدى الشركة هي للشوكولاتة الداكنة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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