أعلن رئیس دائرة العلاقات الخارجیة في بلدیة مشهد المقدسة أن مشهد ستستضیف مؤتمراً لـ 35 عمدة من 22 دولة إسلامیة ضمن إستضافتها لمشروع «مشهد؛ عاصمة الثقافية الإسلامیة لعام 2017 للميلاد».

وأشار الی ذلك، رئیس اللجنة الدولیة لمؤتمر رؤساء بلدیات العالم الإسلامي، «حسین کشیري»، معلناً عن تنظیم أول مؤتمر دولي لرؤساء بلدیات الدول الإسلامیة في مشهد المقدسة.

وقال ان هذا المؤتمر الذي سیستضیف 35 رئیس بلدیة من 22 دولة إسلامیة سیقام علی مدی یومي 26 و 27 ابریل الجاری.

وإستطرد قائلاً: ان رؤساء بلدیة کل من النجف الأشرف وکربلاء المقدسة ومسقط وکراتشي والعاصمة الجزائریة وبیروت وسراييفو، ولاهور، والبوسنة ومدن أخری في المغرب وروسیا وألبانیا سيحضرون هذا المؤتمر.

وأکد إن أهم ما یهدف الیه المؤتمر هو خلق علاقات وتواصل متبادل بین مدن الدول الإسلامیة مضیفاً أن تعزیز العلاقات الثنائیة والتعرف علی المجالات السیاحیة والإستثماریة ومشارکة التجارب في القضایا المدنیة تعتبر من الأهداف الأخرى لهذا المؤتمر.