في الثامن عشر من أبريل 2017 استطاع فرخ الخروج من بيضة وُضعت مع بيضات أخرى في مركز الفن المعاصر في قصر طوكيو بالعاصمة الفرنسية. وميلاد هذا الكتكوت جزء من عملية إبداعية وراءها فنان فرنسي يُدعى أبراهام بوانشوفال وُلد في مدينة مرسيليا عام 1972.

ولم تحضن هذه البيضة والبيضات الأخرى دجاجة بل قام بالعملية الفنان ذاته، علماً بأن مدة حضن بيض الدجاج تستمر عادة لفترة تمتد من 21 إلى 26 يوماً.

وقد أعرب هذا الفنان عن ابتهاجه بالاضطلاع بدور الدجاجة الحاضنة، قائلاً إنه سعيد بالمساهمة في تفقس صيصان تبقى معه، حيث ولدت لمدة 72 ساعة ثم تُنقل إلى مزرعة والده الذي يعيش في منطقة النورماندي لتنمو في الهواء الطلق، وفقاً لما ذكر موقع مونت كارلو الدولية.

وليست المرة الأولى التي يتوصل خلالها هذا الفنان إلى إنجازات فنية يراها البعض غريبة، لكن أبراهام بوانشوفال ينظر إليها كجزء من تجارب إبداعية ثرية يبذل فيها جهوداً جسدية وفكرية استثنائية.

وإنجازات هذا الفنان السابقة متعددة. ففي عام 2012 مثلا بقي أبراهام بوانشوفال مدفونا تحت الأرض لمدة أسبوع في حفرة ضيقة. وفي عام 2014 أمضى أسبوعين داخل دب محنط في متحف الصيد والطبيعة في باريس. وفي عام 2015 قطع نهر الرون في زجاجة ضخمة طولها ستة أمتار.

وبعد أن تُفرخ كل البيضات التي يحضنها الفنان في مركز الفن المعاصر في باريس والذي يعرف باسم (قصر طوكيو)، سيبدأ أبراهام بوانشوفال في الإعداد لعملية إبداعية جديدة هي المشي فوق السحب.

بقي القول إن هذا الفنان هو أيضاً أستاذ جامعي في مدرسة الفن العليا بمدنية (آكس أون بروفانس) الواقعة في الجنوب الفرنسي.