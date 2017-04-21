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رقم الخبر: 191679 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:01 الاقسام: اجتماعيات  
عقار (فالبرويت) قد يشوه الأجنة في الأرحام

عقار (فالبرويت) قد يشوه الأجنة في الأرحام

أصيب ما يصل إلى 4100 طفل في فرنسا بتشوهات كبيرة في أرحام أمهاتهم، في الفترة بين عامي1967 و2016، نتيجة تعاطي الأمهات عقار فالبرويت لعلاج الصرع وما يعرف بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب.

وذكرت الوكالة الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا إنها ستنشر أيضا دراسة بشأن الأضرار العصبية، خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتصنع شركة سانوفي في فرنسا عقار فالبرويت، وتطرحه باسم ديباكين، لعلاج الصرع، وديباكوتي وديباميد لعلاج الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. ويُعتقد بأن فالبرويت مسؤول أيضا عن بطء نمو الأعصاب.

وقال آباء تضرر أبناؤهم إن الحكومة الفرنسية وشركة سانوفي تأخرا كثيرا في التحذير من الآثار الجانبية لهذا العقار الذي ظهرت مخاطره على الأجنة في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

يذكر أن فالبرويت جرى اعتماده كعلاج للصرع عام 1967، وصار أحد أكثر العقاقير شيوعا لعلاج هذا المرض في أنحاء العالم.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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