تجمع سياح لرؤية جبل جليدي عملاق ظهر على الساحل الشرقي في كندا، وبلغ حجمه أكبر من الجبل الجليدي الذي اصطدمت به سفينة تايتانيك الشهيرة، مما أدى إلى غرقها في مطلع القرن الماضي.

واستقر الجبل الجليدي في المياه المنخفضة من الساحل الشرقي على ضفاف مدينة صغيرة تدعى فيريلاند، والتي تقع في مقاطعة نيوفاوندلاند شرق كندا.

ووفقاً لصحيفة (تيليغراف)، يرجح أن يكون طول الجبل الجليدي 46 مترا فوق سطح الماء، على ساحل مدينة فيريلاند التي لا يتجاوز عدد سكانها 50 شخصاً.

وتتحرك عدة قطع ثلجية ضخمة لتأتي لهذه المنطقة التي تسمى بـ(ممر الجبال الثلجية)، قادمة من القطب الجنوبي، بعد تكسرها وانفصالها عن أراضي ثلجية.

وقال محافظ المدينة الصغيرة أدريان كافاناغ للمؤسسة الكندية للإعلام: (هذا أكبر جبل جليدي رأيته هنا في حياتي.. إنه عملاق وقريب جدا مما يتيح فرصة التقاط الصور للسياح).