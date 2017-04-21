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رقم الخبر: 191676 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 13:52 الاقسام: منوعات  
ذهب البيانو أصبح (كنزاً وطنياً)!

ذهب البيانو أصبح (كنزاً وطنياً)!

انتهت مهلة السلطات البريطانية للعثور على الورثة الشرعيين لكنز البيانو، معلنة أنه أصبح كنزاً وطنياً لا تعود ملكيته لأحد، وفق ما أورت (سكاي نيوز).

وكانت السلطات دعت المواطنين في مارس الماضي إلى تقديم معلومات قد تدل على الورثة الشرعيين للكنز، على أن تنتهي المهلة في الـ 20 من أبريل الجاري.

وقالت السلطات إنها عجزت خلال الفترة الماضية عن الوصول إلى الورثة الحقيقيين للبيانو قبل العام 1983.

واكتشف أمر كنز البيانو الذي يتكون من 913 قطعة ذهبية من الجنيه الذهبي الإنجليزي العام الماضي، عندما حاول أصحابه إصلاحه.

وتزن القطع الذهبية نحو 6 كيلوغرامات، ويعتقد أنه جرى سكها في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

وتعتبر هذه أكبر كمية موجودة من الجنيه الذهبي الإنجليزي.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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