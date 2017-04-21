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رقم الخبر: 191674 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 13:50 الاقسام: منوعات  
بعد وفاة أكبر معمّرة في العالم... تعرفوا إلى خليفتها!

بعد وفاة أكبر معمّرة في العالم... تعرفوا إلى خليفتها!

توفيت الإيطالية إيما مورانو وهي أكبر معمّرة في العالم الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 118 عاماً، فمن هي خليفتها؟

أصبحت السيدة الجامايكية فيوليت براون السيدة الأكبر سناً في العالم وذلك بحسب مجموعة أبحاث علم الشيخوخة (Gerontology Research Group).

وولدت براون في العاشر من آذار/مارس من العام 1900 وتبلغ من العمر 117 عاماً و38 يوماً.

وهنّأ رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس فيوليت على حصولها على اللقب في تغريدة نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وقالت براون في مقابلة لها إن سر الحياة الطويلة هو العمل الشاق واحترام الوالدين.

وأضافت براون أنها تتناول كلّ أنواع الأطعمة إلا لحم الخنزير والدواجن كما أنها تمتنع عن تناول المشروبات الكحولية.

وتبقى الفرنسية جين كالمان المعمّرة الأكبر سناً في التاريخ إذ توفيت عن عمر يناهز 122 عاماً عام 1997.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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