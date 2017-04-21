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رقم الخبر: 191672 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 13:44 الاقسام: منوعات  
شرطي يوقف طفلاً يقود سيارة ويتجاوز السرعة!

شرطي يوقف طفلاً يقود سيارة ويتجاوز السرعة!

نشرت مواقع سويدية صورة طريفة لشرطي يوقف طفلاً، يبلغ من العمر عاماً واحداً، يقود سيارة صغيرة وفاخرة من نوع (أودي).

ونشرت الشرطة السويدية بمنطقة كفلينغ، جنوب البلاد، الصورة عبر صفحتها على موقع (فيسبوك). وقال الشرطي إنه أوقف الطفل السائق في يوم عيد الفصح، بتهمة تجاوز حدود السرعة.

وقالت والدة الطفل لصحيفة (إكسبرسن) إن الشرطي طلب من ابنها هل هو موافق على النفخ في الجهاز المخصص لفحص نسبة الكحول في جسمه، فهز الطفل رأسه، كعلامة على أنه غير موافق على ذلك.

وذكرت الوالدة أنهم كانوا في نزهة خارج المنزل برفقة الطفل الذي كان يقود سيارته، حيث أشعلت سيارة الشرطة وراءهم الأضواء الزرقاء وطلبت من سائق السيارة أن يتوقف جانباً.

وفي النهاية، وبعد الحوار مع الطفل، داعب الشرطيان بيتر وسيمون، الطفل صاحب الأودي، وطلبا من والدته أن يلتقطا معه صورة على أن يتم نشرها في (فيسبوك)، فوافقت.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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