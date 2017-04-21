استطاعت زوجة مواطن أمريكي من إسعاد زوجها في اللحظات الاخيرة من حياته، وذلك من خلال اخباره بنبأ عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه.

وكان المواطن الأمريكي مايكل أليوت، البالغ 75 سنة من العمر من أشد الكارهين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياسته، وكان أليوت المتقاعد يقضي معظم وقته على التلفاز يشاهد البرامج والأخبار السياسية، وكان أليوت يتفاعل كثيرا مع كل خبر يتعلق بترامب خصوصاً بعد مجيئه الى البيت الأبيض واصدار قوانين جديدة.

وكشف أحد أعضاء الأسرة أن أليوت تأثر كثيرا بعد قدوم ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وأصبح متشنجاً ويتعاطى الأدوية المسكنة بشكل مضاعف، خصوصا بعد القرارات الجديدة التي أصدرها وبالإضافة الى تصريحاته النارية التي كانت تؤثر كثيرا على مزاج أليوت اليومي.

وكان أليوت في اللحظات الأخيرة من حياته قد اتصل بزوجته السابقة، التي أخبرته بشكل مقصود بخبر عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب لإراحته وإسعاده في اللحظات الاخيرة من حياته. وعلقت الزوجة على الخبر بالقول: لقد أخبرته بخبر كاذب عن عزل ترامب لكي يكون سعيدا في رحيله.