قبل أيام حكيت لحضراتكم عن سما المصري راقصة من أرض الكنانة وتذكرنا عادل إمام اللي يقول للحاكم في أحد مسرحياته قبل عشرات السنين يا سيدي لو أن كل واحد يقرر أن يرحل عن بيته لأن جارته رقاصة لكان فضيت البلد!!..

يا حبيبي سما المصري مش رقاصة وحسب.. ايه كمان؟! ايوه.. كانت رقاصة.. وبترقص.. يعني أنها رقاصة «بلا حدود» زي أطباء بلا حدود وما شابه!! وحكينا عنها لأنها ناوية على تقديم برنامج ديني في شهر رمضان الكريم القادم..

الحمدلله أننا لم نعترض على الفكرة في حينها وانما علقّنا عليها «من طرف خفي» والجديد في الأمر أن الست سما عقدت اجتماعاً مهماً ومحورياً قبل يومين مع السيد علي عبد العال حيث يلفظه الصعايدة «عبه عال»!! وهو رئيس مجلس النواب المصري واشتكت لحضرته على أربعة نواب ما أتذكره من أسمائهم درويش وعجينة وبدير مش معقول يكون والد أحمد بدير اللي هو عبه عال في ريّا وسكينة.

تقول سما المصري أن هؤلاء النواب شتموها!! ومارسوا ضدها.. السب والقذف!! على خلفية اعلانها أنها ستقدم برنامجاً دينياً في شهر رمضان الكريم.. الحمدلله أنا مش معاهم.. لا نايب ولا نايم.. لم أمارس ضدها لا سب ولا قذف ولم أطلع على خلفية برنامجها الديني.. يا عيني.

كل مافي الأمر أني أعجب كثيراً بل أتألم من صراخ «شيوخ» الفتنة والتكفير والتطرف عندما يهاجمون سما المصري.. كيف تقدم هذه الـ.. برنامجاً دينياً؟! حرام ثم حرام.. وأن هذا استهتار بالدين وتطاول على المقدسات..

يا سادتي الكرام أنا لا أدافع عن سما المصري وبرنامجها وخلفيتها الفنية أو الدينية.. ولكني أتألم من هؤلاء المتعجرفين اللي عاوزين يحتكروا الدين والشريعة لهم وبس.. والباقي خس.. ومن جهة ثانية يقدمون للعالم صورة مشوهة عن الإسلام والدين ملأوها بالدم والذبح والقتل والنحر والتفجير والتفخيخ.. المسيحي كافر نصراني صليبي، والقبطي كافر، والدرزي مرتد، والشيعي رافضي صفوي يعبد الحجر والقبور، والسنّي اللي يرفض الوهابية والتكفير هو كافر خائن ومداهن وعنده دهن كثير يجب إذابته بالحرارة!!..