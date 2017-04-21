ودعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره الاميركي ركس تيلرسون للإتعاظ من فشل الساسة الاميركيين السابقين في انتهاج سياسات عدائية ضد ايران ووصولها الى طريق مسدود، معتبرا الاتفاق النووي بأنه جاء نتيجة لمراجعة اسلاف تيلرسون سياسات اميركا الخاطئة تماما في مواجهة ايران والمنطقة.

وقال ظريف الخميس في تصريح لمراسل ارنا، ان ما يحتاجه الساسة الاميركيون اليوم اكثر من اي وقت مضى ليس اطلاق التخرصات الخاطئة المتكررة وعديمة الجدوى بل انتهاج نظرة واقعية في تصريحاتهم والقيام بتصرفات رزينة مع اخذ الحكمة والتعقل وفهم الحقائق الموجودة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بروية دقيقة بعيدا عن ايحاءات الآخرين الذين يسعى كل منهم حسب مآربه لاثارة اجواء التخويف من ايران وقلب حقائق المنطقة والجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد ان الساسة الاميركيين يجب ان يتعظوا جيدا من التاريخ وخاصة الاحداث والتطورات الحاصلة خلال العقود الاربعة الماضية وان يعلموا بأنهم لم ولن يحصلوا اطلاقا على نتيجة من خلال استخدام لغة الحظر والتهديد واستخدام عبارات متسمة بالعنف والعداء تجاه ايران والايرانيين تحت اي ظروف كانت.

واشار الي ان وزير الخارجية الاميركي يوجه رسالة الي الكونغرس في يوم ويوكد فيها بأن ايران نفذت كافة تعهداتها لكنه يتهم ايران في اليوم اللاحق بالسعي وراء تحقيق طموحات نووية ويعتبر خطة العمل المشترك الشاملة اتفاقا لتقديم التنازلات الى ايران.

وصرح ان اتهامات اميركا الفارغة لا يمكن ان تغطي على اقرارها بتنفيذ ايران تعهداتها في خطة العمل المشترك الشاملة.

واكد ان على اميركا ان تعلم بانها لا تستطيع من الآن فصاعدا حرف انظار المجتمع الدولي من خلال طرح اتهامات لا اساس لها من الصحة واكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كذبها من خلال اغلاق ملف 'بي ام دي'.

وبشأن تصريحات تيلرسون حول قيام اميركا بمراجعة سياساتها ازاء ايران والاتفاق النووي اعتبر ان الاتفاق جاء نتيجة مراجعة اسلاف تيلرسون للسياسات الاميركية الخاطئة تماما في الماضي في مواجهة ايران والمنطقة وهي سياسات قد ثبت خطاها.







