  • الجمعة ٢٤ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , أبريل 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191668 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 13:28 الاقسام: محليات  
ظريف: لتتعظ إدارة ترامب من السياسات العدائية لأسلافها حيال ايران

ظريف: لتتعظ إدارة ترامب من السياسات العدائية لأسلافها حيال ايران

قال وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" إن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تتعظ من السياسات العدائية الفاشلة للادارات الامريكية السابقة في التعامل مع إيران.
 

ودعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره الاميركي ركس تيلرسون للإتعاظ من فشل الساسة الاميركيين السابقين في انتهاج سياسات عدائية ضد ايران ووصولها الى طريق مسدود، معتبرا الاتفاق النووي بأنه جاء نتيجة لمراجعة اسلاف تيلرسون سياسات اميركا الخاطئة تماما في مواجهة ايران والمنطقة.
وقال ظريف الخميس في تصريح لمراسل ارنا، ان ما يحتاجه الساسة الاميركيون اليوم اكثر من اي وقت مضى ليس اطلاق التخرصات الخاطئة المتكررة وعديمة الجدوى بل انتهاج نظرة واقعية في تصريحاتهم والقيام بتصرفات رزينة مع اخذ الحكمة والتعقل وفهم الحقائق الموجودة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بروية دقيقة بعيدا عن ايحاءات الآخرين الذين يسعى كل منهم حسب مآربه لاثارة اجواء التخويف من ايران وقلب حقائق المنطقة والجمهورية الاسلامية الايرانية.
واكد ان الساسة الاميركيين يجب ان يتعظوا جيدا من التاريخ وخاصة الاحداث والتطورات الحاصلة خلال العقود الاربعة الماضية وان يعلموا بأنهم لم ولن يحصلوا اطلاقا على نتيجة من خلال استخدام لغة الحظر والتهديد واستخدام عبارات متسمة بالعنف والعداء تجاه ايران والايرانيين تحت اي ظروف كانت.
واشار الي ان وزير الخارجية الاميركي يوجه رسالة الي الكونغرس في يوم ويوكد فيها بأن ايران نفذت كافة تعهداتها لكنه يتهم ايران في اليوم اللاحق بالسعي وراء تحقيق طموحات نووية ويعتبر خطة العمل المشترك الشاملة اتفاقا لتقديم التنازلات الى ايران.
وصرح ان اتهامات اميركا الفارغة لا يمكن ان تغطي على اقرارها بتنفيذ ايران تعهداتها في خطة العمل المشترك الشاملة.
واكد ان على اميركا ان تعلم بانها لا تستطيع من الآن فصاعدا حرف انظار المجتمع الدولي من خلال طرح اتهامات لا اساس لها من الصحة واكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كذبها من خلال اغلاق ملف 'بي ام دي'.
وبشأن تصريحات تيلرسون حول قيام اميركا بمراجعة سياساتها ازاء ايران والاتفاق النووي اعتبر ان الاتفاق جاء نتيجة مراجعة اسلاف تيلرسون للسياسات الاميركية الخاطئة تماما في الماضي في مواجهة ايران والمنطقة وهي سياسات قد ثبت خطاها.



 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0749 sec