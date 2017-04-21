أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قائمة تضم 6 مرشحين تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض منافسات الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية الايرانية.

والمرشحون النهائيون لخوض المنافسات الانتخابية هم حسن روحاني وابراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري ومصطفى هاشمي طبا ومصطفى ميرسليم.

نبذة عن هولاء المرشحين..

*** حسن روحاني ابن اسدالله

ولد الدكتور حسن روحاني عام 1948 في مدينة سرخة احدى توابع محافظة سمنان في عائلة معروفة بالتدين والنضال ضد نظام الشاه.

بدأ تعليمه الديني عام 1960 في الحوزة العملية بمدينة سمنان، ومن ثم انتقل إلى مدينة قم المقدسة عام 1961، حيث حضر حلقات الدراسة لكبار علماء الدين ونهل من علومهم. وبموازاة دراسته الحوزوية اكمل دراسته الاكاديمية حيث حصل على البكالوريوس في القانون من جامعة طهران عام 1972. ثم انتقل روحاني الى الخارج لإكمال دراسته حيث حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة غلاسكو كالدونيان عام 1995 و1999.

ولدى الحديث عن النشاط السياسي للشيخ روحاني يمكن العودة إلى عام 1965 حيث التحق بالإمام الخميني(ره) وبدأ جولاته في إيران ملقياً الخطب المناهضة لحكومة الشاه، الأمر الذي ادى الى اعتقاله عدة مرات ومنعه من القاء أي خطب علنية.

إلا أنه وخلال احتفال عام في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1977 استخدم روحاني صفة 'إمام' لمفجر الثورة الاسلامية الذي كان لا يزال في المنفى. ولكونه ملاحقاً من جهاز 'السافاك' (الشرطة السرية التابعة للشاه) فإن آية الله محمد بهشتي وآية الله مطهري نصحاه بمغادرة البلاد.

مغادرته لطهران لم توقف نشاطه السياسي بل واصل محاضراته العلنية أمام الطلاب الإيرانيين في الخارج وانضم إلى الامام الخميني(ره) بعد وصوله إلى باريس.

مع انتصار الثورة في إيران شارك روحاني في إعادة تنظيم الجيش الإيراني والقواعد العسكرية. وانتخب عام 1980 عضواً في مجلس الشورى الإسلامي. ظل روحاني في البرلمان الإيراني لخمس ولايات متتالية ما بين 1980 و2000، وكان خلال ولايتين نائباً لرئيس المجلس كما ترأس لجنة الدفاع ولجنة السياسة الخارجية. وما بين 1980 و1983 ترأس لجنة الرقابة على الجهاز الاعلامي الوطني.

وخلال الحرب المفروضة على ايران كان روحاني يتنقل في مناصب عسكرية عدة من بينها قيادة قوات الدفاع الجوي. ومع نهاية الحرب حصل روحاني على أوسمة عدة تقديراً لدوره.

ومع تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي شغل روحاني منصب ممثل قائد الثورة الاسلامية في المجلس ثم أصبح أمين المجلس لمدة 16 عاماً بين 1989 و2005. كما عيّن مستشاراً للرئيسين هاشمي رفسنجاني وخاتمي للأمن القومي لمدة 13 عاماً.

في عام 1991 عيّن في مجمع تشخيص مصلحة النظام كرئيس للجنة السياسة والدفاع والأمن في المجمع. في الانتخابات التشريعية عام 2000 انتخب روحاني ممثلاً لمحافظة سمنان في مجلس الخبراء وفي عام 2006 مثل طهران في المجلس ولا يزال في هذا المنصب حتى اليوم.

عام 2003 تولى حسن روحاني بطلب من الرئيس السابق محمد خاتمي وبعد موافقة قائد الثورة، مسؤولية الملف النووي حيث مثل إيران في المفاوضات مع الجانب الأوروبي، يعاونه في ذلك فريق دبلوماسي يضم علي أكبر ولايتي وكمال خرازي.

وعقب انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً لإيران استقال روحاني من منصبه كأمين المجلس الأعلى للأمن القومي وخلفه في هذا المنصب علي لاريجاني.

'الشيخ الدبلوماسي' هو اللقب الذي أعطي لروحاني بسبب دوره في المفاوضات النووية وهو عالم الدين الوحيد في الفريق النووي الإيراني حتى اليوم.

*** محمدباقر قاليباف ابن حسين

ولد محمد باقر قاليباف يوم 23 أغسطس/آب1961، في منطقة طرقبة من توابع مدينة مشهد المقدسة.

وهو من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية.. شغل عدة مناصب، شغل مناصب قيادية في مقر 'خاتم الأنبياء' للإعمار، والشرطة وعمل قائداً لجناح القوات الجوية في حرس الثورة الإسلامية.

يحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة 'تربيت مدرس' في العاصمة طهران. كما أنه أكمل دورة قيادة الطائرات في شركة إيرباص بفرنسا.. ويعتبر من طياري شركة 'إيران إر'. عضو الهيئة التدريسية في كلية الجغرافيا البشرية بجامعة طهران.

عينه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قائداً للقوات الجوية في الحرس سابقاً، وكان قائداً للشرطة في الجمهورية الإسلامية. يحسب على المحافظين، ولكنه ينادي ببعض أفكار التغيير والإصلاح.

يشغل منصب عمدة طهران منذ أعوام، وقبل ذلك انضم للحرس الثوري الإيراني، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية ثم عمل رئيسا للشرطة الوطنية.

شارك في الانتخابات الرئاسية عام 2005 لكنه لم يحصل علي أصوات تؤهله للتقدم في السباق الذي تنافس في نهائياته أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمود أحمدي نجاد، ولم يرشح نفسه في الدورة الانتخابية التالية عام 2009.

اختير عام 2005 وباجماع مجلس إدارة طهران لشغل منصب عمدة طهران. في عام 2008 حصل على المرتبة الثامنة في تصنيف رؤساء بلديات العالم. وفي عام 2013 اختير وبإجماع الأصوات ليكون عمدة طهران للمرة الثالثة على التوالي.

ترشح لرئاسيات 2013 التي فاز فيها الرئيس حسن روحاني، وحل في المركز الثاني بحصوله على 6 ملايين صوت.

صاحب مشاريع ضخمة يشهد عليها سكان طهران، سعى لإستقطاب الأصوات بإمتلاكه برنامجاً انتخابياً واضحاً وملموساً على الأرض، مركّزاً على مشاكل البطالة والسكن والزواج، والإدمان.. وإحدى شعاراته 'آن الأوان لإسكات الشعارات والبدء بالتطبيق العملي'.

*** اسحاق جهانغيري كوشائي ابن حسن

إسحاق جهانغيري (من مواليد 10 يناير 1958) هو سياسي إيراني، وهو النائب الأول لرئيس الجمهورية في حكومة حسن روحاني.

كان جهانغيري يحمل منصب وزارة الصناعة والمناجم في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي كما كان عضوا بمجلس الشورى الإسلامي لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 1984 إلي 1992م.

*** ابراهيم رئيسي ساداتي ابن سيدحاجي

حجة الاسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية المقدسة، ولد في عام 1960 في حي 'نوغان' في مدينة مشهد المقدسة.

تولى آية الله رئيسي النيابة العامة عام 1980 في مدينة كرج غرب طهران ومن ثم أصبح مدعي عام كرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى حجة الاسلام والمسلمين رئيسي منصب نائب المدعي العام في طهران.

وفي عام 1988 كلفه الامام الخميني(رض) بالبت بالمشاكل القضائية في لرستان وكرمانشاه وسمنان بالاضافة الى العديد من الملفات القضائية الهامة.

وبعد رحيل الامام الخميني(رض) تم تعيين آية الله رئيسي في منصب المدعي العام في طهران بأمر من آية الله يزدي رئيس السلطة القضائية، وبقى في هذا المنصب منذ عام 1989 حتى 1994، ومن ثم تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في ايران وبقى حتى عام 2004.

وكان آية الله رئيسي منذ عام 2004 حتى 2014 المساعد الاول لرئيس السلطة القضائية ومنذ عام 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في ايران، وبعد رحيل آية الله واعظ طبسي أصبح سادن الروضة الرضوية المقدسة بقرار من قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي الذي قال 'إن حجة الإسلام رئيسي الذي ترعرع في تلك الديار المباركة، يملك كل المؤهلات المطلوبة لتولي سدانة المرقد الرضوي'.

ويقوم سادن الروضة الرضوية المقدسة حاليا بتدريس مادة خارج الفقه في مدرسة نواب في مدينة مشهد، كما يدرس نصوص الفقه وقواعد فقه القضاء وفقه الاقتصاد في الحوزات العلمية في طهران وجامعات ايران، كما لديه العديد من الكتب في الحقوق والاقتصاد والعدالة الاجتماعية.

*** مصطفى ميرسليم ابن سيدجلال