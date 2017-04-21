اعلنت وزارة الداخلية الايرانية قائمة باسماء ستة من المرشحين تم تاييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية.



اعلنت وزارة الداخلية الايرانية قائمة باسماء ستة من المرشحين تم تاييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية.

وجاء في البيان ان ستة مرشحين وهم حسن روحاني وابراهيم رئيسي، محمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري ومصطفي هاشمي طبا ومصطفي ميرسليم يتمتعون بالاهلية لخوض الانتخابات الرئاسية.