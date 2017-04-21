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رقم الخبر: 191662 تاريخ النشر: نيسان 20, 2017 الوقت: 23:53 الاقسام: محليات  
اعلان اسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

اعلان اسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية

اعلنت وزارة الداخلية الايرانية قائمة باسماء ستة من المرشحين تم تاييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية.


اعلنت وزارة الداخلية الايرانية قائمة باسماء ستة من المرشحين تم تاييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور لخوض الدورة الـ12 للانتخابات الرئاسية.
وجاء في البيان ان ستة مرشحين وهم حسن روحاني وابراهيم رئيسي، محمد باقر قاليباف واسحاق جهانغيري ومصطفي هاشمي طبا ومصطفي ميرسليم يتمتعون بالاهلية لخوض الانتخابات الرئاسية. 

 
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