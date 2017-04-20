قتل خمسة جنود ماليين، الثلاثاء في هجوم نفذه مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون في منطقة تينبكتو المضطربة في شمال مالي، بحسب بيان للحكومة، فيما أعلن الجيش الفرنسي عن "تحييد" حوالي عشرة من المهاجمين.

وحسب وكالة "فرانس برس": قال بيان حكومة مالي إن هجوما استهدف فجرا معسكرا للجيش في منطقة غورما راروس النائية على بعد حوالى 120 كيلومترا من مدينة تينبكتو.

وأضاف البيان أن الهجوم "من قبل مجموعة إرهابية" أدى إلى "مقتل خمسة جنود وجرح حوالى عشرة آخرين"، دون تحديد انتماء المهاجمين.

وقد أرسلت طائرة وفرقة كوماندوس وتم "تحييد" عشرة مهاجمين على بعد 30 كيلومترا من المعسكر الذي تعرض للهجوم، بحسب الجيش الفرنسي، دون تحديد ما إذا كان هؤلاء المهاجمين قد قتلوا أو جرحوا.

وأدانت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي الهجوم "الإرهابي"، وقالت إنها أرسلت مروحية لإجلاء الجنود الجرحى.