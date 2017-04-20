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رقم الخبر: 191660 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 20:52 الاقسام: عربيات  
المغرب تطلق جلسات حوار مع متطرفين مسجونين

المغرب تطلق جلسات حوار مع متطرفين مسجونين

كشفت وسائل إعلام مغربية، الاربعاء عن إطلاق السلطات في البلاد لجلسات حوار مع معتقلين من "السلفية التكفيرية" في سجون بالبلاد.

وحسب ما أوردته "أخبار اليوم" المغربية، أطلقت السلطات، الجمعة الماضية، في سجن فاس (راس ألماء 1) أولى جلسات هذا الحوار الذي شارك فيه 12 سلفيا، يحاورهم أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ومحمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون.

وقالت الصحيفة، إن مجموعة السجناء الذين وصفتهم بـ"السلفيين" يقودها خالد الحداد، المدان بعقوبة بالسجن مدتها 20 سنة، بسبب تهم مرتبطة باعتداءات 16 مايو سنة 2003 بالدار البيضاء، قضى منها حتى الآن 14 عاما.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فإن السجناء تولد لديهم "انطباع حسن" من الأجواء التي سادت الحوار، ومن الأفق المنتظر بعدها، وقال: "سيكون مأمولا بالنسبة إلى السجناء الآن أن يشعروا بأن المدة التي تبقت لهم داخل السجن قصيرة".

 

 
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مصدر الخبر: الرباط/وكالات
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