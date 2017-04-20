سحق نادي برسبوليس ضيفه نادي بديدة مشهد باربعة اهداف نظيفة ليحتفل بتتويجه بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم الذي احرزه مبكرا الاسبوع الماضي قبل ثلاث جولات من انتهاء البطولة.

اقيمت المباراة في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري على ملعب آزادي بطهران بحضور قرابة مائة الف مشجع لنادي برسبوليس غصت بهم مدرجات الملعب.

وسيطر اصحاب الارض على مجريات اللعب الا انه لم يفلح في تسجيل هدف في الشوط الاول الذي سنحت فيه عدة فرص حقيقية لبديدة ايضا لينتهي الشوط بالتعادل السلبي،

وفي الشوط الثاني اقام لاعبو برسبوليس مهرجان اهداف بتسجيلهم اربعة اهداف متتالية حملت تواقيع كمال كاميابي نيا (50) ، علي عليبور (68) ، مهدي طارمي (69) وفرشاد احمد زاده (89).

وبهذه الفوز رفع برسبوليس الفائز بلقب الدوري رصيده الى 65 نقطة بفارق 14 نقطة عن اقرب منافسيه استقلال طهران الذي يخوض الخميس مباراة مهمة مع صاحب المركز الثالث تراكتورسازي الذي يبلغ رصيده 50 نقطة.