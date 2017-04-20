  • الخميس ٢٣ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191657 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 20:21 الاقسام: عربيات  
الجزائر وروسيا تعلنان "توافقا كبيرا" في الرؤى حول نزاعات وأزمات المنطقة

الجزائر وروسيا تعلنان "توافقا كبيرا" في الرؤى حول نزاعات وأزمات المنطقة

أعلنت الجزائر وروسيا، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة "توافقا كبيرا" في مواقفهما حول النزاعات و الأزمات المنتشرة في المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا وسوريا ومالي ومنطقة الساحل.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان لها مساء الثلاثاء، انه "تم الإعلان عن هذا الموقف بمناسبة الدورة الثانية للمشاورات الثنائية الجزائرية الروسية حول مسائل الأمن و مكافحة الإرهاب".

وترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في هذه الأعمال في حين ترأس الوفد الروسي ممثل المجلس الوطني للأمن الروسي فينيديكتوف اليكساندر.

وأوضح البيان أن الطرفين تباحثا حول النزاعات والأزمات في المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا وسوريا ومالي ومنطقة الساحل.

وأعربت الجزائر و روسيا عن" توافق كبير" في مواقفهما حول هذه المسائل و عن "تمسكهما بحل الأزمات و النزاعات عن طريق الحوار و المفاوضات و المصالحة الوطنية دون تدخل خارجي".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0686 sec