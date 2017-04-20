أعلنت الجزائر وروسيا، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة "توافقا كبيرا" في مواقفهما حول النزاعات و الأزمات المنتشرة في المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا وسوريا ومالي ومنطقة الساحل.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان لها مساء الثلاثاء، انه "تم الإعلان عن هذا الموقف بمناسبة الدورة الثانية للمشاورات الثنائية الجزائرية الروسية حول مسائل الأمن و مكافحة الإرهاب".

وترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في هذه الأعمال في حين ترأس الوفد الروسي ممثل المجلس الوطني للأمن الروسي فينيديكتوف اليكساندر.

وأوضح البيان أن الطرفين تباحثا حول النزاعات والأزمات في المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا وسوريا ومالي ومنطقة الساحل.

وأعربت الجزائر و روسيا عن" توافق كبير" في مواقفهما حول هذه المسائل و عن "تمسكهما بحل الأزمات و النزاعات عن طريق الحوار و المفاوضات و المصالحة الوطنية دون تدخل خارجي".