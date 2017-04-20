اقتحمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة "فلسطين الان"، بأن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة للمسجد الأقصى وسمحت لأعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام باحات الأقصى.

وفي سياق منفصل واصلت قوات الاحتلال، إغلاق مدخل قرية تِل، جنوب غرب نابلس، لليوم الثالث على التوالي.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن جرافات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي للقرية بالسواتر الترابية، بذريعة إلقاء الحجارة.

واقتحمت دوريات الاحتلال، فجر الأربعاء، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات استمرت لأكثر من ساعتين، خاصة في حي رفيديا غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من سبع دوريات اقتحمت أحياء رفيديا وجنيد وبيت وزن، وتمركزت في محيط مقر نقابة الأسنان برفيديا، حيث اندلعت أغلب المواجهات.

كما إقتحمت قوات الاحتلال، مدينة قلقيلية واشتبكت مع الشبان وأطلقت الأعيرة النارية والقنابل الغازية والصوتية.

وقال مواطنون: إن العشرات من جنود الاحتلال داهموا المدينة واقتحموا حي غياظة وانتشروا في أزقته بكثافة ما أدى لاندلاع مواجهات واسعة في الحي المذكور.

وفي غضون ذلك اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني فجر الأربعاء، بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقامت باعتقال شابين بعد مداهمة منازلهما وتفتيشها.

ونقلت وكالة" فلسطين اليوم" عن مصادر محلية قولها: إن جنود الاحتلال اقتحموا عند ساعات الفجر الأولى البلدة، وتركز تواجدهم في منطقة حارة ابو هاشم والبياضة والظهر، وداهموا عددا من المنازل وقاموا بتفتيشها.

وخلال الاقتحام أعتقل الجنود اثنين فتية واقتادوهما إلى مركز تحقيق "عتصيون".

وفي سياق منفصل هدمت جرافات الاحتلال صباح الأربعاء، مزرعة للمواشي والمزروعات في بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال ترافقها الجرافات العسكرية اقتحمت القرية عند الساعة السادسة صباحا وشرعت في هدم مزرعة مواطن مقدسي من القرية بحجة عدم الترخيص.

وفي سياق آخر أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدء انضمام الأسيرات للإضراب المفتوح الذي بدأه الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال الاثنين الماضي، بخطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام.

وأوضحت محامية هيئة الأسرى هبة مصالحة التي زارت الأسيرات في سجن "هشارون" والذي يُحتجز فيه 58 أسيرة، أنهن اتخذن قرار مساندة ودعم الأسرى المضربين ومطالبهم العادلة بإعادة وجبات الطعام كل 10 أيام.. مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تتطور أكثر من ذلك إذا لم تستجب حكومة الاحتلال لمطالبهن.

من جانبه، قال محامي هيئة شؤون الأسرى كريم عجوة أن "حالات مرضية عديدة انضمت للإضراب المفتوح عن الطعام"، موضحا أن "العديد من الحالات المرضية في سجن عسقلان التحقت بالإضراب ومنها سعيد مسلم وعثمان أبو خرج وإبراهيم أبو مصطفى وياسر أبو ترك ونزيه عثمان، وهي من الحالات المرضية الصعبة".

وأشار إلى أن "معاناة الأسرى المرضى والإهمال الطبي المتعمد دفعت الأسرى المرضى إلى المشاركة بالإضراب مما سيشكل خطرا كبيرا على صحتهم وحياتهم في ظل إجراءات تعسفية وإذلال بدأت تقوم بها مصلحة السجون ضد المضربين".

وأكد المحامي عجوة الذي زار الأسرى في سجن عسقلان أن "إدارة السجن قامت بسحب جميع الأغراض من غرف الأسرى المضربين، بما في ذلك الأدوات الكهربائية، ولم تبق أي شيء".

وبدأ 1500 أسير بسجون الاحتلال إضرابًا مفتوحًا عن الطعام الاثنين احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون ضدهم ورفض الاستجابة لمطالبهم العادلة.

إلى ذلك علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية بالقدس المحتلة، مؤكدة أن ذلك يشكل تحديا إسرائيليا رسميا للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها،:"تناقلت وسائل إعلام عبرية أنباء عن توجه لجنة التخطيط والبناء التابعة لحكومة الاحتلال، في اجتماعها الأربعاء، للمصادقة على بناء 212 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي بسغات زئيف ورامات شلومو، الجاثمتان على الأرض الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة تصعيدية جديدة تشكل تحديا إسرائيليا رسميا للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأضافت الوزارة :"كما تعتبر هذه الخطوة إمعانا في عمليات تهويد الأرض الفلسطينية المحتلة وسرقة المزيد منها، بهدف إرضاء جمهور المستوطنين واليمين المتطرف في "إسرائيل"، وقطع الطريق على الجهود الأمريكية والدولية الرامية إلى إعادة اطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس حل الدولتين".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته وحمايتها، كما دعت إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار الأممي الخاص بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة رقم 2334، بما يضمن إنقاذ ما تبقى من حل الدولتين، وإجبار "اسرائيل" كقوة احتلال على وقف نشاطاتها وعملياتها الاستيطانية التوسعية، وبما يؤدي إلى توفير المناخات الملائمة لإحياء عملية السلام.