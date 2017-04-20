تواصل دولة قطر التحريض على مصر باستغلال جماعة الإخوان الإرهابية، حيث أكدت مصادر إعلامية أن أمير قطر تميم بن حمد استدعى عددا من القيادات الإخوانية المقيمة في العاصمة، للقاء عاجل به في ديوانه، وبحضور رئيس جهاز الاستخبارات، ومستشاره المكلف بالاتصال مع الجماعة الإخوانية.

وذكرت المصادر نقلا عن مسؤول بالدولة، أن القيادات الإخوانية تعرضت لسيل من الشتائم، والانتقادات من جانب حاكم المشيخة، واصفا إياها بالعاجزة والفاشلة والضعيفة، مهددا إياها بقطع ما يقدمه من دعم للجماعة في مصر، في حال لم يصعدوا من أعمالهم الإرهابية في الساحة المصرية، وينفذوا عمليات إجرامية تفجيرية و "بشكل عشوائي" على حد قول المصادر.

وكشفت المصادر عن دعم مالي قطري لخلايا إرهابية في مصر، غالبية عناصرها من جماعة الإخوان، وأن الأمير القطري غير راضٍ عن تنفيذها للمهام الموكلة اليها، مهددا بقطع تمويلها اذا "لم تنشط" في الايام القادمة، واشارت المصادر إلى أن الطواقم المزروعة في ليبيا والسودان، لم تعد قادرة على تكثيف عمليات ضخ السلاح والمرتزقة الى الأراضي المصرية، بفعل الإجراءات المشددة التي يتخذه الجيش المصري على الحدود مع البلدين.

من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن مسلحين أطلقوا النيران تجاه قوات تمركز أمني بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل أمين شرطة وإصابة ثلاثة أفراد آخرين من قوات الشرطة.

وأضاف بيان الداخلية أن قوة التمركز الأمني بادلت المهاجمين إطلاق النار وأصابت بعضهم وأجبرت الآخرين على الفرار وتم ضبط سلاح آلي وعدد من الطلقات تخص المسلحين.

كما أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء وبالتعاون مع القوات الجوية تمكنت من القضاء على شخصين تكفيريين وتدمير عربتين ربع نقل خاصة بالعناصر التكفيرية، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وتابع : "وتواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع عناصر القوات الجوية جهودها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية وإقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء".

من جانبها أعلنت جماعة "داعش" الإرهابية مسؤوليتها عن هجوم وقع مساء الثلاثاء على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء وأسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين على الأقل.

ونقلت وكالة"رويترز" عن وسائل أعلام تابعة لداعش قولها: "الهجوم الذي وقع قرب دير سانت كاترين في جنوب سيناء نفذه مسلحو التنظيم الإرهابي".

وذكرت مصادر أمنية أن نقطة التفتيش تقع على بعد نحو 800 متر من الدير.

وقال مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل للتلفزيون المصري، إن قوات الأمن أغلقت منطقة الهجوم وتتعقب مرتكبيه.