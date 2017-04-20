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رقم الخبر: 191651 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 19:51 الاقسام: عربيات  
"داعش"الارهابي يتبنى هجوم دير سانت كاترين بسيناء

"داعش"الارهابي يتبنى هجوم دير سانت كاترين بسيناء

أعلن تنظيم "داعش"الارهابي مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش أمنية بالقرب من دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل

صرحت وزارة الداخلية إن المسلحين أطلقوا النار على القوات من أعلى المنطقة الجبلية المواجهة للكمين "فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تمت السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار و أسفر ذلك عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين."

وذكرت مصادر أمنية أن نقطة التفتيش تقع على بعد نحو 800 متر من الدير.

وقال تنظيم "داعش" في بيان له: "الهجوم الذي وقع قرب كنيسة سانت كاترين جنوب سيناء نفذه مقاتلو"داعش"الارهابي."

ومنذ سنوات ينشط مسلحون تنظيم "داعش"الارهابي في محافظة شمال سيناء المجاورة وقتلوا مئات من قوات الجيش والشرطة. ويقول الجيش إنه قتل مئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.

ويعد دير سانت كاترين أحد أقدم الأديرة في العالم ومدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي.

 

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /رويترز
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