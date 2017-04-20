أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أن بلاده ودول مجلس التعاون على قناعة بأن إيران دولة مهمة بالمنطقة والعلاقات الطبيعية بين إيران ودول المجلس ستعود بالمنفعة على دولنا والمنطقة عمومًا.

وأضاف الخالد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الثلاثاء في الكويت، مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، أن دولة الكويت قامت بمسعى بدعم خليجي لتأسيس أرضية لإقامة حوار مع ايران، مؤكدًا أن هناك فرصة مناسبة في القمة الخليجية التشاورية التي ستعقد في منتصف الشهر المقبل لبحث هذا الموضوع.







