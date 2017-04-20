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رقم الخبر: 191649 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: محليات  
الكويت: العلاقات الطبيعية مع ايران ستعود بالمنفعة على المنطقة

الكويت: العلاقات الطبيعية مع ايران ستعود بالمنفعة على المنطقة

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أن بلاده ودول مجلس التعاون على قناعة بأن إيران دولة مهمة بالمنطقة والعلاقات الطبيعية بين إيران ودول المجلس ستعود بالمنفعة على دولنا والمنطقة عمومًا.

وأضاف الخالد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الثلاثاء في الكويت، مع وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، أن دولة الكويت قامت بمسعى بدعم خليجي لتأسيس أرضية لإقامة حوار مع ايران، مؤكدًا أن هناك فرصة مناسبة في القمة الخليجية التشاورية التي ستعقد في منتصف الشهر المقبل لبحث هذا الموضوع.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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