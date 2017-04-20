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رقم الخبر: 191648 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: عربيات  
استئناف عمليات الإجلاء في الزبداني قرب دمشق

استئناف عمليات الإجلاء في الزبداني قرب دمشق

ذكرت مصادر سورية أن آخر دفعة من مسلحي المعارضة في مدينة الزبداني قرب دمشق إما غادرت إلى مناطق تسكنها المعارضة أو قبلت البقاء في كنف الحكومة وذلك في إطار اتفاق إجلاء متبادل خاص بالمناطق المحاصرة.

وينص الاتفاق على أن يتوجه المدنيون من قريتي الفوعة وكفريا بالحافلات إلى حلب على أن يعبر مسلحو  المعارضة وأسرهم من الزبداني ومضايا قرب دمشق إلى أراض تسيطر عليها جماعات المعارضة بعد أن توجهوا في البداية إلى حلب.

ونقلت إذاعة شام إف.إم عن مسؤول كبير في الزبداني قوله إن المنطقة أصبحت خالية من مسلحي المعارضة بعد خروج آخر دفعة منهم.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله والمرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا إن عملية الإجلاء استؤنفت.

وقال الإعلام الحربي إن نحو 45 حافلة تقل ثلاثة آلاف شخص غادرت قريتي الفوعة وكفريا السوريتين اللتين يحاصرهما مسلحو المعارضة قرب إدلب واتجهت نحو حلب في حين غادرت 11 حافلة مدينة الزبداني قرب دمشق.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /رويترز
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