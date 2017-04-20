وبعد وصوله الى بغداد، شدد مسجدي، الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار هذه النظرة ستبقى الى جانب العراق في كل الظروف وكما في السابق.

وصرح: إن إيران والعراق بلدان صديقان وشقيقان ويتعين العمل لرفع مستوى العلاقات بينهما في كل المستويات والمجالات.

ووصل السفير الايراني الجديد الى العاصمة بغداد عصر الثلاثاء وسط استقبال حار من عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية العراقية الى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في هذا البلد.

ولدى استقبالهم للسفير مسجدي في مطار بغداد الدولي، أعرب المسؤولون في وزارة الخارجية العراقية عن أملهم بأن تشهد علاقات البلدين مزيدا من النمو خلال الفترة الجديدة، متمنين له النجاح في أداء مهامه سفيرا للجمهورية الإسلامية في العراق.

وحل السفير ايرج مسجدي محل سلفه حسن دانائي، سفيراً لايران في العراق.



