الوقت- توجه الناخبون في العاصمة الإندونيسية جاكرتا صباح يوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية لانتخاب حاكم المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأربعاء، أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة محتدمة بين "باسوكي تيهاجا بورناما" الحاكم الحالي، وهو مسيحي من أصل صيني، وانيسي راسيد باسويدان، وهو مسلم.

وأشارت (بي.بي.سي) إلى أنه على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الاقتراع، إلا أن الحالة المزاجية في جاكرتا ليست متوترة ولايزال هناك جو احتفالي.

الإندونيسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات حاكم جاكرتا الإندونيسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات حاكم جاكرتا

ومن جانبه، قال بورناما، عقب الإدلاء بصوته في شمال جاكرتا: أناشد المواطنين في جاكرتا التوجه للإدلاء بأصواتهم لأن مستقبل المدينة في أيديهم، ولا يتعين عليهم الشعور بالخوف لأن الشرطة هنا توفر الأمن.. وبدوره، قال باسويدان، عقب الإدلاء بصوته في جنوب جاكرتا، إنه متفائل بالانتصار.

يشار إلى أن بورناما الملقب بـ"أهوك"، هو أول حاكم مسيحي من أصل صيني لجاكرتا منذ 50 عاما، وسبق أن دعا سكان العاصمة في سبتمبر الماضي بألا ينخدعوا بمن يستخدمون القرآن للفوز عليه في الانتخابات، وهو ما اعتبره ناشطون تصريحا "مسيئا" للقرآن وتسبب بخروج العديد من المظاهرات الغاضبة.

ورغم اعتذار أهوك عدة مرات قائلا: إن تصريحاته أسيء فهمها، إلا أنه أحيل للمحاكمة، ومع ذلك فإن القانون الإندونيسى لا يمنعه من الاستمرار في منصبه ومن الترشح للانتخابات.