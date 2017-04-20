قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الأربعاء: إن تقريرا للمراقبين الأوروبيين حمل انتقادات للاستفتاء على توسيع سلطات الرئيس تضمن العديد من الأخطاء التي عبر عن اعتقاده بأنها متعمدة.

وقال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا إن استفتاء يوم الأحد لم يجر في أجواء تنافسية عادلة.

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة "تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا غير ذي مصداقية لافتقار ملاحظاتهم (المراقبين) إلى الموضوعية وكانت متحيزة للغاية.

يلدريم: الطعن في الاستفتاء حق لكن التظاهر ضده ليس كذلك

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأربعاء: إن الطعن في نتيجة الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد حق لكن دعوة الناس للتظاهر ليست كذلك.

وقال يلدريم للصحفيين في أنقرة إن حزب العدالة والتنمية الحاكم تلقى رسالة من الأمة من خلال التصويت الذي فاز فيه معسكر "نعم" بأغلبية أقل مما كان يتوقع وهي أنه يجب عليه الانتباه أكثر إلى بعض الموضوعات.

*ترامب يلتقي إردوغان في مايو قبل قمة الناتو

من جانب آخر قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي يوم الأربعاء: إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار قبل اجتماع لحلف شمال الأطلسي.

وكانت مصادر في القصر الرئاسي التركي قالت يوم الاثنين إن ترامب اتصل هاتفيا بإردوغان لتهنئته بنتيجة استفتاء يوسع صلاحياته.

إيطاليا تدعو إلى إطلاق سراح صحفي لها محتجز في تركيا

من ناحية أخرى دعت إيطاليا إلى إطلاق سراح صحفي إيطالي محتجز في تركيا منذ أكثر من أسبوع بعد القبض عليه وهو يجري بحثا من أجل كتاب.

وألقي القبض على الصحفي جابرييل ديل جراندي في التاسع من أبريل نيسان قرب الحدود التركية مع سوريا ونقل إلى مركز للمهاجرين في مدينة موجلا.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أنها تعمل على ضمان حصول ديل جراندي الذي لم توجه إليه أي اتهامات على المساعدة القانونية والسماح للقنصلية الإيطالية بزيارته والسماح له بالاتصال بأسرته.

وأضافت في بيان في وقت متأخر ليل الثلاثاء: لكن هذا ليس كافيا كما هو واضح لأن وزارة الخارجية تطلب إطلاق سراح ديل جراندي مع الاحترام الكامل للقانون. ولم يصدر رد من وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها مهتمة بوضع ديل جراندي وإن إيطاليا لم تبذل جهودا كافية في سبيل إطلاق سراحه.