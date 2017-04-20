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رقم الخبر: 191643 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: اقتصاد  
النائب الأول لرئيس الجمهورية يقدّم حزم إزدهار الإنتاج والعمل
في سياق تنفيذ خطة الإقتصاد المقاوم

النائب الأول لرئيس الجمهورية يقدّم حزم إزدهار الإنتاج والعمل

قدّم النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، حزم إزدهار الإنتاج والعمل الى الوزارات والأجهزة التنفيذية خلال العام الجديد (الايراني بدأ في 21 آذار/ مارس) في سياق تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم التي صاغها وأبلغها قائد الثورة.

وورد في الرسالة، التي وجهها جهانغيري اليوم الأربعاء، انه ينبغي للأجهزة التنفيذية أن تعمل على تطبيق خططها التنفيذية المرتبطة وفق المحتوى والبرنامج الزمني الوارد في الحزم التي تم إعدادها وإبلاغها في إطار النظام التكاملي والمتقدم والرقابة على الاقتصاد المقاوم (نيبا) الى الأمانة العامة. وأكد على رفع تقارير دورية شهرية حول تنفيذ هذه الخطة الى الأمانة العامة.

 
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