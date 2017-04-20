أكد وزير الدولة للشؤون الدولية في البرتغال جورج كوشتا أوليفيرا، وفي لقائه يوم الثلاثاء مع مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا مجيد تخت روانجي، أكد ان بلاده تبذل جهدها لتنمية تعاونها مع ايران وخاصة في الجانب الاقتصادي من خلال رفع العقبات المصرفية.

وقال كوشتا أوليفيرا، الذي يزور طهران على رأس وفد اقتصادي: ان البرتغال ترحب بالعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها البلد الحضاري العريق والمؤثر في المنطقة، وذلك على الصعيدين الثنائي والاقليمي.

وفيما أكد مساعي بلاده لرفع حجم التعاون مع ايران وخاصة في المجالات الاقتصادية عبر إزالة العقبات المصرفية، أعرب المسؤول البرتغالي عن تقديره لقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بإيواء اللاجئين الأفغان خلال الأعوام الماضية .

الى ذلك، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا على الطاقات الاقتصادية لدى ايران والبرتغال، معلناً ترحيب الجمهورية الاسلامية الايرانية بالتعاون الثنائي والاقليمي، وخاصة المشاورات السياسية المنتظمة في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والشؤون الاكاديمية مع هذا البلد.