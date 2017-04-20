أكد المستشار التجاري البنغلادشي في ايران، محمد صبور حسين، ان العلاقات الايرانية-البنغلاديشية شهدت زيادة بنسبة 5 أضعاف عقب تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي الايراني) والنتائج المتمخضة عنه، حيث التيسير الملحوظ في العلاقات البنكية والاقتصادية.

وفي تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) على هامش الاجتماع الاقتصادي المشترك الذي عقد يوم الثلاثاء في محافظة سمنان (وسط البلاد) بين رجال أعمال ايرانيين وأعضاء الوفد الاقتصادي البنغالي الزائر، قال صبور حسين: ان مستوى التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2013 كان 20 مليون دولار، فيما بلغ في العام 2016، 100 مليون دولار وذلك في ضوء التيسير الحاصل في العلاقات الاقتصادية والتعامل التجاري بين طهران ودكا.

وأردف المستشار التجاري البنغالي: ان خطة العمل المشترك الشاملة تشكل فرصة ثمينة لكافة دول الجنوب وجنوب شرقي آسيا للاستفادة المثلى من الظروف الاقتصادية المتوفرة في ايران. وأكد صبور حسين ان بلاده وفي سياق سياساتها الإنمائية للاقتصاد الداخلي بحاجة الى التعامل الشامل مع ايران. مضيفاً: ان الجهود متواصلة في هذا البلد لرفع حجم التعاون التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى أقصى المستويات.

وقال: ان بنغلادش ترغب في استيراد العديد من المنتجات الايرانية بما فيها الإسمنت والإسفلت والمواد المعدنية والأسمدة الزراعية والمواد الخام المستخدمة في صناعة البلاستيك، مبيناً ان محافظة سمنان وفي ظل امتلاكها شركات صناعية كبيرة ومناجم ثرية تقع على سلم الأولويات في هذا الخصوص.