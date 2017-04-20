  • الخميس ٢٣ رجب ١٤٣٨
  • الخميس , أبريل 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191638 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:17 الاقسام: اقتصاد  
وزارة الصناعة الإيرانية تخطط لتوفير 130 ألف فرصة عمل

وزارة الصناعة الإيرانية تخطط لتوفير 130 ألف فرصة عمل

قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني: إننا خططنا لتوفير أكثر من 130 الف فرصة عمل جديدة في الأحياء الصناعية للبلاد خلال العام الجاري.

وأضاف علي يزداني المدير التنفيذي للصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في ايران، الثلاثاء، انه تم في قطاع النقابات التخطيط لتوفير 300 ألف فرصة عمل، مؤكداً انه يمكن تحقيق هذا الطموح لو تم توفير الامكانيات اللازمة .وشدد يزداني على مواصلة خطط لجنة الاقتصاد المقاوم في العام الجاري، وقال: ينبغي توفير الأرضيات اللازمة لاستقطاب المستثمرين في الأحياء الصناعية وصولاً الى توفير فرص العمل الثابتة في هذه الأحياء.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1373 sec