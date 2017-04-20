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|رقم الخبر: 191638
|تاريخ النشر: نيسان 19, 2017
|الوقت: 18:17
|الاقسام: اقتصاد
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وزارة الصناعة الإيرانية تخطط لتوفير 130 ألف فرصة عمل
قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني: إننا خططنا لتوفير أكثر من 130 الف فرصة عمل جديدة في الأحياء الصناعية للبلاد خلال العام الجاري.
وأضاف علي يزداني المدير التنفيذي للصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في ايران، الثلاثاء، انه تم في قطاع النقابات التخطيط لتوفير 300 ألف فرصة عمل، مؤكداً انه يمكن تحقيق هذا الطموح لو تم توفير الامكانيات اللازمة .وشدد يزداني على مواصلة خطط لجنة الاقتصاد المقاوم في العام الجاري، وقال: ينبغي توفير الأرضيات اللازمة لاستقطاب المستثمرين في الأحياء الصناعية وصولاً الى توفير فرص العمل الثابتة في هذه الأحياء.
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