وأضاف علي يزداني المدير التنفيذي للصناعات الصغيرة والأحياء الصناعية في ايران، الثلاثاء، انه تم في قطاع النقابات التخطيط لتوفير 300 ألف فرصة عمل، مؤكداً انه يمكن تحقيق هذا الطموح لو تم توفير الامكانيات اللازمة .وشدد يزداني على مواصلة خطط لجنة الاقتصاد المقاوم في العام الجاري، وقال: ينبغي توفير الأرضيات اللازمة لاستقطاب المستثمرين في الأحياء الصناعية وصولاً الى توفير فرص العمل الثابتة في هذه الأحياء.