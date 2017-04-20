إدارة ترامب ستعيد النظر في رفع العقوبات عن إيران أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، مساء الثلاثاء، أنه تحدث إلى الكونغرس بشأن خطط لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران كجزء من الاتفاق النووي عام 2015 يصب في مصالح الولايات المتحدة الأمنية.