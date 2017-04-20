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رقم الخبر: 191637 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 17:40 الاقسام: محليات  
إدارة ترامب ستعيد النظر في رفع العقوبات عن إيران

إدارة ترامب ستعيد النظر في رفع العقوبات عن إيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، مساء الثلاثاء، أنه تحدث إلى الكونغرس بشأن خطط لإعادة النظر في مسألة ما إذا كان تخفيف العقوبات على إيران كجزء من الاتفاق النووي عام 2015 يصب في مصالح الولايات المتحدة الأمنية.

وجاء الإعلان في وقت أكد فيه البيت الأبيض أن طهران تنفذ التزاماتها بحسب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي عُرف باسم (خطة العمل المشترك).


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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