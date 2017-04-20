وقع وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، ووزير شؤون الولايات والمناطق الحدودية الباكستاني عبدالقادر بلوج، على مذكرة تفاهم في التعاون الاقتصادي.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم هذه في ختام أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وباكستان في اسلام آباد والتي تثمر عن تمتين الأواصر الاقتصادية والتجارية بين طهران واسلام آباد.

وهدفت اللجنة في أعمالها متابعة البنود المصادقة عليها في اجتماعها التاسع عشر في عام 2014 في اسلام آباد، وكذلك التباحث حول وضع قرارات مسؤولي البلدين القائمة على رفع حجم التبادل التجاري بين ايران وباكستان الى 5 مليارات دولار.

وتزامنت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة مع التوقيع على اتفاق بين المصرفين المركزيين في ايران وباكستان حول التعاون في الشؤون المصرفية والمالية وآليات دفع ونقل الأموال.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول كبير في وزارة التجارة الباكستانية ان البلدين سيوقعان قريباً على اتفاق للتجارة الحرة بينهما عقب التوقيع على اتفاق في مجال التعاون المصرفي. ونوه الى رغبة بلاده في إحراز التقدم خلال عملية التبادل التجاري والارتقاء بحجم الصادرات مع ايران.