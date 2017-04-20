قال المتحدث باسم وزارة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية الأرمينية: ان المفاوضات بين ايران والاتحاد الأوراسي حول ايجاد منطقة تجارية حرة ما تزال متواصلة وقد بلغت مرحلة تتسم بالجدية والحساسية.

ونفى آنا أوهان يان صحة الأنباء التي تحدثت عن عدم التوصل الى نتائج في المفاوضات بين ايران وبلدان منطقة أوراسيا. وأوردت وكالة أنباء (آرمن برس) عنه تأكيده ان حكومة بلاده لن تتخلى عن هذا الموضوع مطلقاً. ولفت الى أنه سيتم التوقيع قريباً على وثيقة لايجاد منطقة تجارية حرة وفق الأطر المحددة.

ويعد الاتحاد الأوراسي (EAEU) منظمة اقتصادية تم التوقيع على تأسيسها في 29 أيار/ مايو عام 2014 من قبل بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ودخلت حيز التنفيذ منذ كانون الثاني/ يناير عام 2015.