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رقم الخبر: 191633 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: اقتصاد  
مشروع إيراني-روسي مشترك لتصنيع 6 آلاف مقطورة

مشروع إيراني-روسي مشترك لتصنيع 6 آلاف مقطورة

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايراني، عباس آخوندي، عن إبرام عقد شراكة مع شركة روسية لتصنيع 6 آلاف مقطورة.

جاء ذلك في كلمة للوزير آخوندي أمام مجلس الشورى الاسلامي تتعلق بتبيين سياسات قطاع سكك الحديد في إطار الخطة التنموية السادسة 2017-2021. كما أكد آخوندي إبرام ايران إتفاقاً مع شركات صينية لكهربة خط سكة الحديد طهران - مشهد. ولفت الى أن وزارة الطرق قامت بتوفير التمويل اللازم لتطوير شبكة سكة الحديد، عبر اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، على غرار العقد المبرم مع الصين بقيمة 5ر2 مليار دولار.

 
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