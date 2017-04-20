أعلن وزير الطرق وبناء المدن الايراني، عباس آخوندي، عن إبرام عقد شراكة مع شركة روسية لتصنيع 6 آلاف مقطورة.

جاء ذلك في كلمة للوزير آخوندي أمام مجلس الشورى الاسلامي تتعلق بتبيين سياسات قطاع سكك الحديد في إطار الخطة التنموية السادسة 2017-2021. كما أكد آخوندي إبرام ايران إتفاقاً مع شركات صينية لكهربة خط سكة الحديد طهران - مشهد. ولفت الى أن وزارة الطرق قامت بتوفير التمويل اللازم لتطوير شبكة سكة الحديد، عبر اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، على غرار العقد المبرم مع الصين بقيمة 5ر2 مليار دولار.