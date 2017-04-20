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رقم الخبر: 191632 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: اقتصاد  
شركة إيرانية تجري دراسات تطوير 4 حقول نفط وغاز

شركة إيرانية تجري دراسات تطوير 4 حقول نفط وغاز

أبرمت شركة النفط الوطنية الايرانية مذكرة تفاهم مع شركة غدير الإستثمارية (خاصة)، تجري الثانية بموجبها دراسات تطوير 3 حقول نفط وآخر للغاز.

وأبرم المذكرة كل من غلام رضا منوجهري مساعد شؤون الهندسة والتطوير بشركة النفط الوطنية الايرانية، وغلام رضا سليماني المدير التنفيذي لشركة غدير الاستثمارية الأربعاء.

وبحسب الاتفاق، فإن الشركة ستقدم نتائج دراساتها في مدة أقصاها 6 شهور، لحقل كيش الغازي (جنوب)، وحقول النفط سبهر وجفير، والمرحلة الثالثة دارخوين الواقعة جنوب غرب ايران.

يذكر أن شركة النفط الوطنية الايرانية كانت قد وقعت، في وقت سابق، مذكرات تفاهم مع شركات أخرى لإجراء دراسات على الحقول المذكورة ومنها التوقيع مع شركة (شل) المتعددة الجنسيات لدراسة حقل كيش الغازي، وشركة كسترش انيرجي باساركاد المحلية لحقلي النفط سبهر وجفير.

 
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