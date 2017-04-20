وأبرم المذكرة كل من غلام رضا منوجهري مساعد شؤون الهندسة والتطوير بشركة النفط الوطنية الايرانية، وغلام رضا سليماني المدير التنفيذي لشركة غدير الاستثمارية الأربعاء.

وبحسب الاتفاق، فإن الشركة ستقدم نتائج دراساتها في مدة أقصاها 6 شهور، لحقل كيش الغازي (جنوب)، وحقول النفط سبهر وجفير، والمرحلة الثالثة دارخوين الواقعة جنوب غرب ايران.

يذكر أن شركة النفط الوطنية الايرانية كانت قد وقعت، في وقت سابق، مذكرات تفاهم مع شركات أخرى لإجراء دراسات على الحقول المذكورة ومنها التوقيع مع شركة (شل) المتعددة الجنسيات لدراسة حقل كيش الغازي، وشركة كسترش انيرجي باساركاد المحلية لحقلي النفط سبهر وجفير.