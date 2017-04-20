دعت شركة رينو الفرنسية 50 منتجاً ايرانياً لقطع غيار السيارات للمشاركة في المنتدى الدولي لمنتجي قطع الغيار والذي سيبدأ أعماله في الجزائر الأسبوع المقبل.

ووصفت شركة رينو المنتدى بمثابة فرصة ذهبية لمنتجي قطع الغيار الايرانيين لتقويم إمكانية التصدير والتفاوض مع منتجي قطع الغيار الدوليين رنو - نيسان للاستثمار المشترك.

وقال مندوب رينو لقسم المبيعات في ايران اريك لغراند: ان منتجي قطع غيار السيارات الايرانيين لديهم تجارب أكثر من نظرائهم في البلدان الأخرى ويستطيعون الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز صادراتهم، كما ان المنتدى يفتح الأبواب أمام الايرانيين للتعاون مع المنتجين الدوليين لإنتاج قطع هياكل جديدة للسيارات. وأضاف: ان إقامة المنتدى يصب في الاستراتيجية التي تعتمدها شركة رينو على الصعيد الدولي بهدف تعزيز إمكانيات المنتجين، حيث أقامت منتدى مماثلاً في باريس العام الماضي.

ويشارك في المنتدى أكثر من ألف منتج لقطع غيار السيارات من أفريقيا والهند والشرق الأوسط ويقام في مدينة وهران الجزائرية بحضور وزير الصناعة الجزائري وكبار مدراء قسم المبيعات في شركة رينو - نيسان.

وفي السياق، أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني، عن إجراء مفاوضات مكثفة بين المسؤولين في شركتي (زاغرس خودرو) الإيرانية و(بروتون) الماليزية لصناعة السيارات بهدف إستئناف التعاون الثنائي.

وقال محسن صالحي نيا: ان المسؤولين في شركتي (زاغرس خودرو) و(بروتون) يسعون لإستئناف التعاون المشترك وفي هذا السياق عقدوا جلسات مشتركة ومكثفة خلال الشهرين الأخيرين في مقر وزارة الصناعة والتجارة والمناجم. وأضاف: ان الوزارة تدعم هذا التعاون مؤكدة على مبادئها التي تشمل ضرورة إستثمار الشركات الأجنبية لصناعة السيارات في إيران وصادرات المنتجات من إيران إلى دول العالم. وتابع: ان زاغرس خودرو استأنفت نشاطاتها لإنتاج السيارات بصورة مستقلة.

يذكر أن شركة زاغرس خودرو في مدينة بروجرد (غرب إيران) تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص عام 1996 وعرضت أول إنتاج لها بالتعاون مع شركة بروتون الماليزية.