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رقم الخبر: 191629 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: اقتصاد  
قيمة التبادل التجاري بين إيران وجنوب أفريقيا سترتفع إلى ملياري دولار

قيمة التبادل التجاري بين إيران وجنوب أفريقيا سترتفع إلى ملياري دولار

أعلن المستشار التجاري الإيراني لدى جنوب أفريقيا، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار حتى عام 2020.

وأكد مهرداد سيادت نسب، اليوم الأربعاء، على أنه تصل قيمة التبادل التجاري بين إيران وجنوب أفريقيا إلى 42 مليون دولار حالياً، ويمكن رفعها إلى ملياري دولار في ظل توفر الظروف الخصبة لتعزيز التعاون التجاري المشترك بعد رفع العقوبات عن إيران.

وأشار سيادت نسب إلى ضرورة تسوية المشاكل المصرفية بين إيران وجنوب أفريقيا، فضلاً عن توفير البنى التحتية في مختلف القطاعات نظير التبادلات المصرفية وخطوط الملاحة والطيران المباشر، معرباً عن أمله في تعزيز تواجد الشركات الإيرانية في جنوب أفريقيا في مجالات الإسمنت والمواد الغذائية والقطران والمنتجات البتروكيماوية والادوية والمعدات الطبية.

 
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