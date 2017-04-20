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رقم الخبر: 191628 تاريخ النشر: نيسان 19, 2017 الوقت: 18:08 الاقسام: اقتصاد  
ممثلو 18 دولة يشاركون في مؤتمر صناعة البتروكيماويات الإيرانية

ممثلو 18 دولة يشاركون في مؤتمر صناعة البتروكيماويات الإيرانية

أعلنت مديرة المؤتمر الدولي الـ13 لصناعة البتروكيماويات الإيرانية، عن مشاركة 18 دولة في هذا المؤتمر الذي ينعقد في ايران.

وقالت فرناز علوي: ان الهدف من إقامة هذا المؤتمر في جميع دوراته هو إستقطاب الإستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى جانب توفير التسهيلات المالية والتغطية التأمينية. كما يهدف المؤتمر إلى توفير فرصة لقيام الشركات المتخصصة في مجال المعدات بتقديم منتجاتها. وأضافت: انه تشارك 385 شركة إيرانية بمشاركة 1360 شخصاً و74 شركة أجنبية بمشاركة 101 شخص في المؤتمر المذكور.

وتمثل هذه الشركات الأجنبية 18 دولة، نظير فرنسا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك والهند والبحرين ولبنان وتركيا وسويسرا واليابان وإيطاليا وغيرها من الدول.

 
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