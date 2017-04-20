توقعت شركة (برايس وتر هاووس كوبرز)، في تقرير لها، أن إيران ستتبوأ في المركز الـ17 بين أكبر وأقوى إقتصادات العالم.

وعكفت الشركة على دراسة آفاق إقتصاد دول العالم خلال السنوات الـ33 المقبلة. وقام التقرير الذي يحمل عنوان (كيف سيتغير النظام الإقتصادي العالمي حتى عام 2050؟) بتصنيف ۳۲ بلداً وفق الناتج المحلي الإجمالي وقدرة المواطنين على الشراء وايران تحتل المركز الـ17 عالمياً.

وجاء في التقرير: ان الكثير من القوى الإقتصادية العالمية نحو اليابان وألمانيا سوى الولايات المتحدة تسقط في التصنيف ودول ذات الإقتصاد الناشئ نظير الهند وأندونيسيا تحل مكان تلك الدول.

وقام موقع (بيزنس اينسايدر) الإخباري، في تقرير، باستعراض أقوى الإقتصادات العالمية بناء على تصنيفات (برايس وتر هاووس كوبرز). وتتبوأ الصين في صدارة هذا التصنيف تليها الهند والولايات المتحدة على التوالي، كما تتضمن إيران وكل من أندونيسيا والبرازيل وروسيا والمكسيك واليابان وبريطانيا وتركيا وفرنسا والسعودية ونيجيريا ومصر وباكستان وكوريا الجنوبية والفلبين وفيتنام وإيطاليا وكندا وبنغلاديش وماليزيا وتايلند وإسبانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والأرجنتين وبولندا وهولندا وكولومبيا.