وردا على مزاعم الوزير الامريكي، قال العميد حسين دهقان: إن الارهابيين التكفيريين – الوهابيين يرتكبون الجرائم في اقصى نقاط العالم وخاصة في سوريا والعراق باستخدام الاسلحة والعتاد المصنوع في اميركا.

واضاف: انصح وزير الدفاع الاميركي ان يطالع في البداية تاريخ الصراعات العسكرية للادارات الاميركية السابقة في فيتنام والعراق والصومال وافغانستان ومؤخرا في سوريا واليمن، وجرائم الحرب وضد الانسانية التي ارتكبت، وان يدرس سبب محاولات اميركا للتخلص من المستنقعات التي ورطت نفسها فيها بتكبر وغرور، وعندئذ سيدرك جذور اتهاماته الحالية.

وتابع: إن عليه وعلى القادة الاستراتيجيين الاميركان ان يدركوا ان عهد الكاوبوي وتوجيه الاتهامات واختلاق الملفات والتدخل ومصادرة الحق قد ولى، وان هذه التصريحات ما هي الا تبديل المتهم بالمدعي.

وأكمل: من الافضل له ولقادة اميركا ان يكونوا بصدد حل المشاكل الداخلية لبلادهم، وان لا يبحثوا عن اختلاق الازمات الجديدة وإشعال نار الحروب في كوريا والشرق الاوسط.

وصرح دهقان: إن الشعوب تدرك جيدا رسالة التصريحات المخادعة والخبيثة لأعدائها، ولذلك فإن ردود الشعوب ايضا تتناسب مع اجراءات الاعداء.

وأردف: إن الشعب اليمني المضطهد يتعرض لاعتداء التحالف العربي بقيادة السعودية وبدعم اميركي شامل، يصمد امام هذا التحالف وحماته بالاعتماد على قوته وقدراته الذاتية، وقد حال حتى الآن دون تحقيق مآربهم المشؤومة، وسيواصل هذا المسار حتى تحقيق النصر.





