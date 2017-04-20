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|رقم الخبر: 191624
|تاريخ النشر: نيسان 19, 2017
|الوقت: 17:07
|الاقسام: محليات
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وزير الاتصالات ينفي ما أشيع حول تدخل امريكا لمنع إطلاق قمر إصطناعي ايراني
نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي، ما أشيع من اخبار حول محاولة اميركا منع اطلاق القمر الاصطناعي الايراني، شريف سات، واصفا هذه الاخبار بالملفقة والعارية عن الصحة.
وصرح واعظي الاربعاء في حديث مع مراسل ارنا، ان امريكا لا يمكن ان تتدخل ابدا في اطلاق أو عدم اطلاق أي قمر صناعي ايراني ولا علاقة لها بهذا الموضوع.
وقال: إن اطلاق الاقمار الاصطناعية الايرانية يجري بدون أي عائق عندما تتوفر ظروف الاطلاق لها.
وكانت بعض المواقع الاعلامية قد أدعت مؤخرا نقلا عن الرئيس السابق لجامعة (شريف الصناعية) رضا روستا آزاد، ان التدخل الامريكي حال دون اطلاق القمر الصناعي (شريف سات).
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