نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي، ما أشيع من اخبار حول محاولة اميركا منع اطلاق القمر الاصطناعي الايراني، شريف سات، واصفا هذه الاخبار بالملفقة والعارية عن الصحة.

وصرح واعظي الاربعاء في حديث مع مراسل ارنا، ان امريكا لا يمكن ان تتدخل ابدا في اطلاق أو عدم اطلاق أي قمر صناعي ايراني ولا علاقة لها بهذا الموضوع.

وقال: إن اطلاق الاقمار الاصطناعية الايرانية يجري بدون أي عائق عندما تتوفر ظروف الاطلاق لها.

وكانت بعض المواقع الاعلامية قد أدعت مؤخرا نقلا عن الرئيس السابق لجامعة (شريف الصناعية) رضا روستا آزاد، ان التدخل الامريكي حال دون اطلاق القمر الصناعي (شريف سات).



